MotoGP, questo non è il vero Bagnaia. Non sente sua questa Ducati: tornare alla moto del 2024 è una soluzione?

Due piste favorevoli come Lusail e Jerez non hanno cambiato la sostanza per Francesco Bagnaia, che occupa ormai ufficialmente il ruolo di terza forza in campo dopo i primi cinque appuntamenti della stagione 2025. A conti fatti, su dieci eventi disputati tra Sprint e gare lunghe, Pecco è arrivato in top2 solamente nel GP texano di Austin (vittoria dopo la caduta di Marc Marquez) ed in Qatar (secondo grazie alla penalità a Maverick Viñales per pressione irregolare delle gomme).

Il torinese del team factory Ducati si sta abbonando al terzo posto (ne ha già raccolti 6), ma il piazzamento odierno nel Gran Premio di Spagna è forse ancor più amaro rispetto a quelli ottenuti alle spalle dei fratelli Marquez, perché in questo caso si è inserito davanti a lui la Yamaha di Fabio Quartararo non potendo così sfruttare appieno la scivolata dell’otto volte campione del mondo in ottica classifica generale.

Purtroppo Bagnaia non ha mai trovato sin qui un feeling ottimale con la GP25 e ha scelto quindi di cambiare approccio, come aveva dichiarato venerdì dopo le pre-qualifiche: “Sto provando diverse cose di guida perché mi sto abituando alla moto di quest’anno. Abbiamo smesso di cercare quello che sentivo lo scorso anno, perché sembra sia difficile trovare la sensazione che avevo lo scorso anno a entrare con i freni e abbiamo deciso di concentrarci sulla guida”.

I risultati però non stanno arrivando almeno per il momento, con il tre volte iridato che fatica ad entrare totalmente in sintonia con la nuova moto mentre Alex Marquez sembra più performante alla guida della GP24. “Anche nei dati, comparando i giri di Alex con i miei dell’anno scorso sono molto simili. Se invece compariamo i miei, ci sono delle differenze. Ed è un qualcosa che è difficile da capire, perché la moto è estremamente simile, però lui riesce a forzare l’anteriore anche nel veloce senza avere grosse chiusure di sterzo. Invece io ho faticato parecchio, ma appena ti avvicini un po’ di più, davanti diventa molto leggera e la perdo molto spesso. Oggi in gara il davanti mi si è chiuso diverse volte alla 8, alla 11 e alla 12, quindi diventa una situazione in cui devi stare molto più in protezione, e non mi sento libero di lasciarla andare“, ha spiegato oggi nel post-gara ai microfoni di Sky Sport.

Tornare alla Ducati versione 2024 potrebbe dunque rappresentare una soluzione per Bagnaia? Forse risolverebbe il problema nell’immediato, ma nel lungo periodo dovrebbe pagare dazio rispetto ad una GP25 in costante aggiornamento e sviluppo. In ogni caso questo cambio drastico non sembra un’ipotesi da prendere in considerazione ad oggi per gli uomini in rosso, come confermano le parole del pilota: “Ieri mattina abbiamo fatto uno step e cercheremo di lavorarci perché finalmente mi sono trovato meglio. Ora quindi è il momento di lavorare in questa direzione, perché il margine per migliorare c’è“.