MotoGP, Maverick Viñales rinuncia al GP di Spagna, ma si infortuna anche Pol Espargarò! Tech3 con una sola moto a Jerez

Maverick Viñales ha dato forfait per il Gran Premio di Spagna di MotoGP, che si correrà a Jerez de la Frontera questo fine settimana. Il trentunenne catalano non ha ancora recuperato appieno dopo l’intervento al quale si è sottoposto a fine marzo. L’operazione si era resa necessaria a causa dell’allentamento di una vite inserita nella spalla a luglio 2025.

“Sono deluso di non poter correre a Jerez, si tratta della prima delle mie gare di casa in questa stagione. Però conosco bene il mio corpo e la priorità è di recuperare completamente, assicurandomi di poter tornare nelle migliori condizioni possibili. La mia convalescenza procede bene e l’obiettivo è di essere pronto per Le Mans” ha dichiarato il pilota.

Dunque l’iberico mira al weekend dell’8-10 maggio per fare il suo ritorno. Nel frattempo, il team Tech3 ha un problema. Pol Espargarò, che avrebbe dovuto sostituire Viñales, non potrà farlo, perché si è a sua volta infortunato! Nel suo caso, a una mano. La struttura diretta da Nicolas Goyon e Günther Steiner ha cercato alternative, ma alfine è giunta alla conclusione di schierare una sola moto in Andalusia.

Ne consegue che, nel fine settimana, vi sarà un pilota in meno rispetto alle abitudini e che la squadra satellite della KTM si presenterà con il solo Enea Bastianini, issatosi sul podio nella Sprint di Austin (terzo, dietro a Martin e Bagnaia) e poi classificatosi al sesto posto nel Gran Premio domenicale, nel quale ha sonoramente battuto il centauro del Factory Team Brad Binder.

Va infine rimarcato come la situazione di Viñales si stia facendo preoccupante. Ormai da nove mesi, gli infortuni non gli lasciano tregua. Dopo la caduta patita nelle qualifiche del Gran Premio di Germania 2025, Maverick non ha più corso con continuità. Sostanzialmente, ha preso parte a sole 7 gare su 16 e non è mai andato oltre la tredicesima posizione…