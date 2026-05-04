MotoGP, Maverick Viñales rinuncia anche al GP di Francia. Già definito il suo sostituto a Le Mans

Si prolunga lo stop forzato di Maverick Viñales, che ha annunciato la sua decisione di rinunciare anche al prossimo round di Le Mans in programma da venerdì 8 a domenica 10 maggio e valevole come quinto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP 2026. Il pilota spagnolo della KTM deve ancora riprendersi al 100% dall’operazione alla spalla sinistra effettuata lo scorso 31 marzo di rientro da Austin e che lo ha già costretto a saltare il Gran Premio di Spagna andato in scena una settimana fa a Jerez.

“Da quando mi sono operato sto lavorando duramente per recuperare completamente e ho sempre avuto Le Mans in testa come gara per tornare in azione. Tuttavia, dopo aver fatto visita all’APC, mi hanno detto che non sono ancora sufficientemente forte per tornare in sella alla moto. Nonostante sia deluso, capisco che la cosa più importante sia tornare al 100% e continuerò a lavorare con calma“, spiega Viñales.

Il team Red Bull Tech3, non avendo a disposizione il collaudatore KTM Pol Espargarò per un infortunio alla mano, ha scelto di rispolverare il tedesco Jonas Folger a tre anni di distanza dalla sua ultima apparizione nel Motomondiale: “In primis, auguro a Maverick un pronto recupero. A livello personale, sono molto contento di tornare con il team Tech3. A Le Mans sarà una bella sfida dopo tanti anni senza correre e dovrò adattarmi velocemente alla moto e apprendere tanto nel corso del weekend. Senza dubbio sarà dura ma credo che gli aspetti positivi superino le difficoltà. Non vedo davvero l’ora“, il commento del 32enne teutonico che prenderà il posto di Viñales al fianco di Enea Bastianini.

Così Pit Beirer, Motorsport Director di KTM: “Non è stata una decisione facile per Maverick ma capiamo perfettamente il suo desiderio di tornare nel paddock quando sarà pronto per correre. Ha soltanto bisogno di un po’ più di tempo e conosciamo il suo potenziale. Per Le Mans siamo contenti che il team Tech3 possa contare su Jonas, con Pol Espargaró che si sta riprendendo dall’infortunio riportato in allenamento. La MotoGP è molto competitiva, oltre che complessa per i piloti, quindi tanto rispetto per Jonas e spero che si goda il Gran Premio“.

Nicolas Goyon, team manager di Red Bull KTM Tech3, ha aggiunto: “Abbiamo detto dall’inizio che la salute e il recupero di Maverick sono la cosa più importante. Nonostante siamo dispiaciuti di non averlo con noi nella nostra gara di casa, conosce il suo corpo e sa bene quando sarà pronto per tornare in pista. È un weekend importante per noi dato che correremo davanti ai nostri amici, famiglia e tifosi, quindi sarà davvero bello avere nuovamente in pista due moto e Jonas tornare con noi in Tech3. Dopo il test a Jerez, Enea ha fatto grossi progressi con la moto ed è fiducioso in vista del Gran Premio, quindi siamo ottimisti per un buon weekend in casa“.