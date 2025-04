MotoGP, Fabio Quartararo: “Il nostro passo era da podio, stiamo lavorando molto”

Si è da poco concluso il quinto appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito di Jerez, il Gran Premio della Spagna ha regalato spettacolo ai tanti appassionati assiepati sugli spalti. Alex Marquez ha conquistato la vittoria nel GP di casa al termine di una gara entusiasmante. Il centauro iberico ha ottenuto la prima vittoria in MotoGP e da oggi è il nuovo leader della classifica piloti con 140 punti.

Secondo posto e primo podio per la Yamaha di Fabio Quartararo che per metà gara ha tenuto testa alle Ducati. Il poleman si è dovuto arrendere solo al sorpasso di Alex Marquez ma è stato abile, negli ultimi giri, a tenere dietro Francesco Bagnaia. Il centauro della Ducati Factory ha concluso la gara in terza posizione, dopo un’ottima partenza che lo ha collocato in seconda posizione provvisoria.

12esima posizione per Marc Marquez che, dopo la caduta, è riuscito comunque a ripartire e a concludere la gara. La vera sorpresa del weekend è sicuramente Fabio Quartararo che, dopo la pole position di ieri, riesce oggi ad ottenere un ottimo secondo posto. Il francese ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Negli ultimi giri non ho pensato a niente, ero molto concentrato. Sono andato al limite fino all’ultima curva dell’ultimo giro. Guido in maniera molto diversa dagli altri ma sapevo che oggi il passo era da podio”.

“Sono molto contento soprattutto per gli ingegneri che stanno lavorando molto, spero che questo podio possa dare una spinta importante. Sapevo che il grip non era il massimo per noi, ho guidato in maniera diversa, i primi giri sono stati molto importanti. Alex Marquez era il più veloce, la posizione che potevamo conquistare era solo la seconda. Faccio ancora difficoltà nella prima parte di gara ma oggi abbiamo fatto un buon lavoro”, ha concluso il centauro transalpino.