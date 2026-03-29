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Ordine d’arrivo MotoGP, GP USA 2026: risultati e classifica gara

Pubblicato

9 secondi fa

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Per approfondire:
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi / Lapresse

Oggi si è disputato il GP degli USA 2025, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito di Austin. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto sull’iconica pista del Texas e le emozioni non sono mancate.

Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica del GP degli USA 2025, tappa del Mondiale MotoGP.

ORDINE ARRIVO GP ITALIA USA 2026

 

CLASSIFICA GP USA MOTOGP 2026

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