Ordine d’arrivo MotoGP, GP USA 2026: risultati e classifica gara

Oggi si è disputato il GP degli USA 2025, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito di Austin. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto sull’iconica pista del Texas e le emozioni non sono mancate.

Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica del GP degli USA 2025, tappa del Mondiale MotoGP.

ORDINE ARRIVO GP ITALIA USA 2026