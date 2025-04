Motocross, GP Svizzera 2025: programma, orari, tv, streaming. Gare di lunedì!

Prosegue senza soluzione di continuità il Mondiale 2025 di motocross. Dopo la parentesi italiana di Riola Sardo e di Pietramurata, questa settimana la carovana della MXGP e della MX2 si sposterà più a nord, nella vicina Frauenfeld, località che ospiterà il sesto appuntamento stagionale: il GP della Svizzera.

Sarà un appuntamento molto particolare, in quanto le gare coincideranno anche con le festività pasquali. Per questo il motivo il programma subirà una sostanziale modifica rispetto a quello abituale. Le qualifiche si svolgeranno infatti sempre di sabato, mentre le gare si disputeranno eccezionalmente di lunedì, per il giorno di pasquetta.

Arriviamo all’appuntamento elvetico con un Tim Gajser sempre più in fuga nella classifica di MXGP. Il centauro in forza alla Honda vanta infatti la bellezza di 274 punti contro i 235 di Romain Febvre; al terzo posto c’è invece Glenn Coldenhoff con 196.

Più equilibrio invece nella MX2, dove a comandare è un sempre più solido Kay de Wolf (231) precedendo Simon Langenfelder (219) ed il nostro Andrea Adamo (213), pilota che pian piano sta acquisendo sempre più confidenza.

Il GP della Svizzera, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di Motocross, godrà della copertura offerta da Discovery+, che trasmetterà in streaming Gara-1 e Gara-2 di MX2 e di MXGP. Prevista inoltre una trasmissione gratuita su RAI Sport (palinsesto in via di definizione), mentre la programmazione sarà completa su mxgp-tv.com. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle manche di MXGP.

CALENDARIO GP SVIZZERA MOTOCROSS 2025

Sabato 19 aprile

16:25-16:35 Qualifying Race MX2

17:15-17:25 Qualifying Race MXGP

Lunedì 21 aprile

13:15 Gara-1 MX2

14:05 Gara-1 MXGP

16:00 Gara-2 MX2

17:00 Gara-2 MXGP

PROGRAMMA GP SVIZZERA MOTOCROSS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: al momento non comunicata (possibili trasmissioni sui canali lineari Eurosport)

Diretta streaming: mxgp-tv.com, Discovery+, RaiPlay (palinsesto in via di definizione)

Diretta Live testuale (delle due manche MXGP): OA Sport.