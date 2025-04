LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2025 in DIRETTA: si gareggia di lunedì!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio della Svizzera, sesto appuntamento del Mondiale MXGP 2025. Sul tracciato di Frauenfeld ci attendono due manche tutte da vivere, con 50 punti pesantissimi in palio.

La prima manche prenderà il via alle ore 14.15, mentre la seconda scatterà alle ore 17.10. Come tradizione la gara elvetica si disputa il lunedì, mentre sabato abbiamo già vissuto la Qualifying Race con il successo di Ruben Fernandez davanti a Tim Gajser e Maxime Renaux. Quarta posizione per Andrea Bonacorsi, davanti a Romain Febvre e Jeremy Seewer, con Jeffrey Herlings settimo.

Arriviamo all’appuntamento di Frauenfeld con la classifica generale che vede Tim Gajser al comando con 283 punti contro i 241 di Romain Febvre (-42), quindi terzo Glenn Coldenhoff a quota 198, quindi Lucas Coenen quarto a 177, mentre è quinto Maxime Renaux con 172.

Gara-1 del GP di Svizzera scatterà alle ore 14.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del motocross. Buon divertimento!