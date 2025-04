MX2, Laengenfelder domina la seconda manche e fa doppietta in Svizzera. 2° un ottimo Adamo

Simon Laengenfelder completa una Pasquetta trionfale e fa doppietta nel Gran Premio di Svizzera 2025, valevole come sesto appuntamento stagionale del Mondiale Motocross classe MX2. Il tedesco della KTM ha dominato la scena anche in gara-2 sulla pista di Frauenfeld, aggiudicandosi l’holeshot in partenza e mantenendo la prima posizione fino alla bandiera a scacchi con un passo indiavolato.

Laengenfelder ha firmato la prima doppietta dell’anno, precedendo nella seconda manche il compagno di squadra Andrea Adamo. Ottimo risultato per l’azzurro, che riesce così a limitare i danni in chiave iridata dopo la quinta piazza di gara-1, trovando una bella partenza e resistendo nel finale al forcing dell’Husqvarna del belga Liam Everts (3° a 1″5 dal siciliano).

Quarto posto per l’olandese Kay de Wolf, che ha passato la Yamaha del francese Thibault Benistant all’ultimo giro conservando la tabella rossa di leader della generale. Italia che può sorridere anche per la bella prestazione del giovane romano Valerio Lata (Honda), 6° al traguardo subito davanti al forte sudafricano Camden McLellan (Triumph). 11° l’altro azzurro Ferruccio Zanchi.

Al termine del GP di Svizzera, De Wolf resta al comando del campionato con un margine di 3 punti su Laengenfelder, 23 su Adamo, 30 su Everts e 78 su Benistant.

ORDINE D’ARRIVO GARA-2 GP SVIZZERA MX2 2025

1 27 LÄNGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull KTM Factory RacingKTM 33:38.608 0.000 53.502 25

2 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 33:47.647 9.039 53.264 22

3 26 EVERTS, Liam BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 33:49.163 10.555 53.224 20

4 1 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 33:58.289 19.681 52.986 18

5 9 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 33:59.637 21.029 52.951 16

6 18 LATA, Valerio ITA FMI Honda HRC Honda 34:12.976 34.368 52.607 15

7 8 MC LELLAN, Camden RSA KNMV MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 34:14.407 35.799 52.570 14

8 99 FARRES, Guillem ESP RFME MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 34:29.075 50.467 52.197 13

9 47 REISULIS, Karlis Alberts LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 34:39.293 1:00.685 51.941 12

10 4 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 34:42.030 1:03.422 51.872 11

11 73 ZANCHI, Ferruccio ITA FMI Honda HRC Honda 34:44.394 1:05.786 51.814 10

12 172 VALK, Cas NED KNMV Van Venrooy KTM Racing KTM 34:53.824 1:15.216 51.580 9

13 22 BRACERAS, David ESP RFME JM Honda Racing Honda 35:05.131 1:26.523 51.303 8

14 319 PRUGNIERES, Quentin Marc FRA FFM WZ-RACING KTM KTM 35:07.965 1:29.357 51.234 7

15 696 GWERDER, Mike SUI SWISSMOTOHTS KTM Racing Team KTM 35:09.881 1:31.273 51.188 6

16 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:12.957 1:34.349 51.113 5

17 83 GRAU, Maxime FRA FFM WZ-RACING KTM KTM 35:21.834 1:43.226 50.899 4

18 744 SOULIMANI, Saad MAR FFM TM 33:56.758 -1 Lap 50.374 3

19 256 SMITH, Magnus DEN DMU KL Racing Team KTM 34:28.293 31.535 49.606 2

20 408 SMULDERS, Scott NED KNMV Triumph 34:30.234 33.476 49.560 1