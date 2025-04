MXGP, Lucas Coenen fa doppietta e vince il GP di Svizzera. Gajser si ritira, primo podio della Ducati

Pasquetta semplicemente perfetta per Lucas Coenen, che domina anche gara-2 sulla pista di Frauenfeld e fa doppietta in Svizzera vincendo il primo Gran Premio della carriera nel Mondiale MXGP. Il fenomenale rookie belga della KTM sale dunque sul gradino più alto del podio nella classe regina a soli 18 anni, confermandosi un talento cristallino che potrà scrivere pagine indelebili della storia del motocross.

Coenen ha costruito gran parte del successo in partenza, aggiudicandosi l’holeshot e conservando la leadership della corsa fino alla bandiera a scacchi senza dover spingere al massimo soprattutto dopo l’errore di Tim Gajser. Lo sloveno della Honda, nel tentativo di mettere sotto pressione il pilota classe 2006, si è reso protagonista di una brutta caduta nelle battute iniziali non riuscendo a ripartire e dovendo alzare bandiera bianca.

Secondo posto di platino per la Kasawaki del francese Romain Febvre, autore di una bella rimonta che gli ha consentito di guadagnare ben 22 punti sul leader del campionato. Terza piazza per lo svizzero Jeremy Seewer, che ha passato nel finale la KTM dell’olandese Jeffrey Herlings regalando alla Ducati il primo podio in un evento della classe MXGP.

Giornata positiva in chiave azzurra anche per Andrea Bonacorsi, quinto al traguardo con la sua Fantic nonostante una caduta mentre cercava di difendersi dall’attacco di Febvre. In zona punti per l’Italia anche Alessandro Lupino, 15° con la Ducati. In classifica generale Gajser resta in vetta a +27 su Febvre.