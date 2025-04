Superbike, Nicolò Bulega: “Mi è stato impedito di fare la pole, avevo più motivazioni per gara-1”

Un vero e proprio assolo di Nicolò Bulega in gara-1 del Round dei Paesi Bassi del Mondiale 2025 di Superbike. Sul mitico tracciato di Assen, il pilota ufficiale della Ducati ha fatto una grande differenza, prendendosi la vetta con estrema decisione al via, anche per sfogare tutta la frustrazione dopo la Superpole.

L’emiliano, infatti, aveva grandi possibilità per far sua la p.1, ma il traffico e anche la poca attenzione dei suoi rivali in pista non gli hanno permesso di completare l’ultimo run come avrebbe preferito. Per questa ragione, Bulega ha voluto ribadire il concetto nel corso della prima manche, vincendo in solitaria davanti ad Andrea Locatelli (Yamaha) e a Danilo Petrucci (Ducati indipendente). Un podio tutto italiano, mentre ai piedi troviamo il campione del mondo in carica, Toprak Razgatlioglu (BMW).

“Sono molto contento di questa prestazione. Stamane ero decisamente frustrato, perché non mi è stato permesso di fare una pole che avrei potuto ottenere. Sicuramente, questo è stato uno stimolo ulteriore per andarmi a prendere il successo di gara-1, su questa pista fantastica e davanti a un bellissimo pubblico“, il commento a caldo del centauro della Rossa.

A conti fatti, Bulega ha rafforzato la leadership della classifica generale con 136 punti e un margine di 41 lunghezze su Razgatlioglu. Per il centauro nostrano parliamo della quarta vittoria stagionale e della decima in carriera nella categoria. I podi in totale sono 31.