Classifica Mondiale Superbike 2025: Razgatlioglu allunga, +41 su Bulega
- TOPRAK RAZGATLIOGLU548
- NICOLO BULEGA507
- DANILO PETRUCCI284
- ALVARO BAUTISTA269
- ANDREA LOCATELLI267
- SAM LOWES184
- ALEX LOWES180
- XAVI VIERGE144
- ANDREA IANNONE128
- AXEL BASSANI119
- REMY GARDNER100
- DOMINIQUE AEGERTER100
- MICHAEL VAN DER MARK94
- IKER LECUONA90
- GARRETT GERLOFF81
- SCOTT REDDING76
- JONATHAN REA76
- YARI MONTELLA68
- RYAN VICKERS37
- TARRAN MACKENZIE27
- BAHATTIN SOFUOGLU23
- MICHAEL RINALDI10
- TITO RABAT9
- SERGIO GARCIA6
- TETSUTA NAGASHIMA2
- ZAQHWAN ZAIDI1