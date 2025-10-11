Seguici su
Classifica Mondiale Superbike 2025: Razgatlioglu allunga, +41 su Bulega

CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE 2025

  1. TOPRAK RAZGATLIOGLU548
  2. NICOLO BULEGA507
  3. DANILO PETRUCCI284
  4. ALVARO BAUTISTA269
  5. ANDREA LOCATELLI267
  6. SAM LOWES184
  7. ALEX LOWES180
  8. XAVI VIERGE144
  9. ANDREA IANNONE128
  10. AXEL BASSANI119
  11. REMY GARDNER100
  12. DOMINIQUE AEGERTER100
  13. MICHAEL VAN DER MARK94
  14. IKER LECUONA90
  15. GARRETT GERLOFF81
  16. SCOTT REDDING76
  17. JONATHAN REA76
  18. YARI MONTELLA68
  19. RYAN VICKERS37
  20. TARRAN MACKENZIE27
  21. BAHATTIN SOFUOGLU23
  22. MICHAEL RINALDI10
  23. TITO RABAT9
  24. SERGIO GARCIA6
  25. TETSUTA NAGASHIMA2
  26. ZAQHWAN ZAIDI1
