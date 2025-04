DOTTORI, 30 E LODE! Bulega domina gara-1 nell’Università di Assen davanti a Locatelli e Petrucci!

È andata a Nicolò Bulega (Ducati) la Gara-1 del round olandese del Mondiale Superbike 2025, disputatasi nel pomeriggio di sabato 12 aprile ad Assen. Il centauro del Team Aruba.it ha preceduto Andrea Locatelli (Yamaha) e Danilo Petrucci (Ducati Barni).

Tutto apparentemente molto facile per il venticinquenne emiliano, scattato ottimamente e poi andato in fuga grazie a un ritmo insostenibile per gli avversari. Difatti, dopo aver guadagnato la testa in partenza, Bulega ha fatto letteralmente gara a sè, conseguendo sul velluto il quarto successo della stagione.

La corsa è stata accesa dall’avvincente lotta per il podio, che ha coinvolto Andrea Locatelli, Toprak Razgatlioglu e Danilo Petrucci. Il turco ha dovuto risalire dalla sesta posizione, dannandosi letteralmente l’anima per provare ad acciuffare quantomeno la piazza d’onore. Niente da fare, perché il secondo posto è stato appannaggio di un brillante Locatelli, capace di ottenere il miglior risultato del 2025 grazie a una “spallata” a due terzi della distanza.

Nel finale, Razgatlioglu e Petrucci si sono scornati per il gradino più basso del podio. Ad avere la meglio è stato il veterano umbro al termine di un maschio duello che ha confezionato la tripletta italiana. L’anatolico si è dovuto accontentare della quarta posizione. In questo modo, ha ceduto 12 punti a Bulega nel Mondiale, scivolando a -41 nella graduatoria iridata.

Da segnalare la rovinosa caduta che ha coinvolto Alvaro Bautista e Sam Lowes all’ottavo giro. A proposito di capitomboli, purtroppo ne sono stati vittima anche Andrea Iannone, Yari Montella e Axel Bassani, i quali si sono pertanto ritirati. Il programma di domenica prevede la Superpole Race alle ore 11:00 con Gara-2 fissata per le ore 14:00.

SUPERBIKE – ASSEN GARA-1

1 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R LEAD

2 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 7.801

3 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 14.827

4 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M1000RR 17.137

5 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 22.653

6 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 22.865

7 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 23.248

8 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 23.854

9 VAN DER MARK Michael BMW M1000RR 29.120

10 REDDING Scott Ducati Panigale V4R 34.607

11 LOWES Alex bimota KB998 Rimini 35.959

12 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 39.665

13 GERLOFF Garrett Kawasaki ZX-10RR 40.262

14 RABAT Tito Yamaha YZF R1 40.491

15 VICKERS Ryan Ducati Panigale V4R 42.096

16 O’HALLORAN Jason Yamaha YZF R1 > 1′

17 ZAIDI Zaqhwan Honda CBR1000 RR-R > 1′

OUT BASSANI Axel bimota KB998 Rimini

OUT LOWES Sam Ducati Panigale V4R

OUT BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R

OUT IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R

OUT SOFUOGLU Bahattin Yamaha YZF R1

OUT MONTELLA Yari Ducati Panigale V4R