Calcio: il Milan passeggia in casa dell’Udinese in Serie A. Al Friuli finisce 0-4

Una vittoria netta per scacciare i fantasmi. Il Milan ha espugnato per 0-4 il campo dell’Udinese nell’anticipo valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2024-2025 di calcio. Successo netto ed estremamente importante per il diavolo, salito a cinquantuno punti in classifica e portandosi provvisoriamente a meno quattro dalla zona Europa.

Gli uomini allenati da Sérgio Conceição hanno sbloccato il match nelle battute finali della prima frazione, trovando il vantaggio al 42′ giro di orologio con Rafa Leao, artefice di un destro imprendibile maturato dopo l’assist di Fofana. In pieno recupero è poi arrivata la rete del raddoppio di Pavlovic grazie ad un’incornata su calcio d’angolo.

Tuttavia il secondo tempo si è aperto nel segno della sfortuna per i rossoneri, costretti a fare a meno del portierone Maignan a seguito di uno scontro con il compagno Jiminez. Un’uscita di scena che però non ha scomposto il Milan, lesto a firmare lo 0-3 al 74′ con Theo Hernandez, autore di una sgasata vecchio stlile con cui si è insidiato in area facendo partire un sinistro micidiale. All’81’ si iscrive alla festa anche Reijnders che, di tapin, ha calato il poker a porta vuota, mettendo gli ombrellini nei long-drink ad una serata perfetta.

Domani, sabato 12 aprile, si svolgeranno tre partite: Lecce-Como (ore 15:00), Monza-Napoli (18:00) e Roma-Verona (20:45).