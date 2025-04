MotoGP, Francesco Bagnaia: “Il miglior venerdì della stagione qui in Qatar”

C’è fiducia e soddisfazione al termine del primo giorno di prove libere del GP del Qatar, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Lusail, Francesco Bagnaia ha concluso in seconda posizione le pre-qualifiche, immediatamente alle spalle di Franco Morbidelli (Ducati VR46) e davanti al compagno di squadra, Marc Marquez. Un segnale importante, specie per quanto fatto vedere da Marc nella FP1.

“È stato il miglior venerdì, ma direi il miglior giorno dall’inizio della stagione a livello di feeling sulla moto. Sono soddisfatto perché abbiamo lavorato molto bene, poi nel secondo turno siamo riusciti a fare un altro passo avanti nella direzione che stiamo portando avanti dalla prima gara, migliorando quindi la staccata e l’inserimento in curva. C’è da dire che questa è una pista adatta al mio stile di guida e questo aiuta, ma è stato il miglior venerdì“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

Entrando nel dettaglio della prestazione: “Oggi mi venivano le cose senza esagerare e questo accade quando hai tutto sotto controllo. Ed è la prima volta che mi succede quest’anno: ad Austin andavo forte, ma non ero il più veloce e non ero ancora completamente a mio agio, qui invece siamo al pari dei più veloci. Abbiamo provato diverse gomme e siamo andati forte con tutte, quindi è stato un venerdì positivo dal punto di vista tecnico“.

Analizzando le condizioni della pista, Bagnaia ha sottolineato: “Oggi il grip non era ancora al massimo, quindi bisognerà aspettare domani. La tendenza comunque penso che sarà di fare entrambe le gare con la media. O almeno l’anno scorso era stato così. Nella Sprint, la soft potrebbe essere un’opzione, ma sarebbe da gestire veramente tanto. Domani mattina proveremo a fare più giri possibile con le gomme usate di oggi e poi decideremo per la Sprint. Per il time attack comunque la soft ha tantissimo grip, quindi bisognerà riuscire a sfruttarne il potenziale“.