F1, Frederic Vasseur: “McLaren è un passo avanti a tutti. Aggiornamenti? Ottenuto quello che ci aspettavamo”

Un venerdì intenso per la Ferrari a Sakhir (Bahrain). La scuderia di Maranello ha deciso di introdurre degli aggiornamenti sulla SF-25 per cercare di aumentare la deportare e fare in modo che il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton abbiano la possibilità di sfruttare le loro grandi doti di guida. C’è però ancora tanto da fare.

Il day-1 ha confermato lo strapotere della McLaren, che proprio in questa sede nel corso dei test pre-season aveva fatto capire quanto fosse buono il loro progetto. Ad analizzare il tutto ai microfoni di Sky Sport F1 è stato il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur.

“Sì, cinque decimi di distacco sono tanti, ma è chiaro che la McLaren è un passo avanti e lo è da inizio stagione. Poi, sicuramente, per via delle condizioni e di alcuni errori che hanno commesso, Max Verstappen si è ritrovato davanti in Giappone e anche noi ci siamo trovati davanti in Cina nella gara Sprint. Ma oggi hanno comunque due o tre decimi di vantaggio a livello di potenziale, a seconda delle condizioni. Dobbiamo convivere con questa situazione al momento e cercare di fare del nostro meglio, innanzitutto evitando errori“, le parole dell’ingegnere francese.

E sugli aggiornamenti: “Abbiamo una buona lettura del carico sulla macchina ed è positivo. Abbiamo ottenuto quello che ci aspettavamo. Non si vede immediatamente dai tempi sul giro, però oggi era più una questione di mettere tutto insieme nel giro secco che non di potenziale assoluto. Hamilton, per esempio, ha fatto un bel giro fino alla curva-11, era soltanto un decimo più lento di Piastri ma poi non è riuscito a chiudere bene il tentativo. Le condizioni sono un po’ estreme e bisognerà mettere insieme il tempo senza fare errori“, ha precisato Vasseur.

“Dobbiamo ancora analizzare bene nel dettaglio i dati, ma i piloti sono contenti (degli aggiornamenti, ndr). Parliamo di un piccolo passo nell’aumento del carico aerodinamico, ma molto dipende anche dalle condizioni perché, quando scaldi le gomme, perdi già una grande parte di quello che guadagni grazie all’aumento del carico aerodinamico”, ha concluso il Team Principal della Ferrari.