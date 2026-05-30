LIVE Superbike, GP Aragon 2026 in DIRETTA: sarà ancora Bulega contro tutti

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della prima giornata di gare del weekend di Superbike al Gran Premio di Aragon, con il nostro Nicolò Bulega che non ha intenzione di fermarmi neanche in terra spagnola dopo aver dominato i primi cinque GP del calendario della competizione.

Il pilota Ducati è nettamente il primo della classe in classifica piloti con 310 punti, e con ben 95 lunghezze di vantaggio su Iker Lecuona, compagno di squadra e unico protagonista della Superbike che prova a tenere testa all’italiano. Bulega ha praticamente vinto tutto fino a questo momento tra Superpole Race e Gare del sabato e della domenica.

Nicolò cerca l’ennesimo weekend perfetto per restare ancora al comando della classifica piloti, con quella costruttori che continua a vedere Ducati in netto vantaggio su Bimota (310 punti per la rossa, 129 per la rivale), mentre l’azzurro è inseguito dal già citato Lecuona ma anche da Yari Montella, uno dei moltissimi italiani protagonisti in Superbike.

Il GP di Aragon in Superbike è già iniziato con le varie Prove Libere, ma il gioco si farà duro dalle 14.00 quando ci sarà Gara-1. La giornata, e quindi la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, partirà alle 10.55 per prepararci al racconto della Superpole Race, dove si distribuiranno fin da subito punti importanti! Buon divertimento a tutti!