LIVE Sonego-Kopriva, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: ceco da non sottovalutare

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’italiano Lorenzo Sonego e il ceco Vít Kopřiva, valido per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Marrakech 2025.

Il torinese, dopo la grande prova di inizio stagione agli Australian Open, dove raggiunse i quarti di finale, è inciampato in vari ostacoli che lo hanno portato all’eliminazione in quasi tutti i tornei che ha affrontato. Difatti, da gennaio a questa parte, Sonego ha vinto solamente due partite, una a Marsiglia contro l’olandese Van de Zandschulp (6-1, 3-6, 6-3) e un’altra due settimane fa a Miami contro l’argentino Navone (7-5, 7-5). Quest’oggi Lorenzo, essendo testa di serie numero 2 del torneo, debutterà all’ ATP 250 di Marrakech direttamente dagli ottavi di finale, a differenza del suo avversario Vít Kopřiva.

Nella giornata di ieri il Boemo ha vinto in rimonta contro il croato Borna Gojo, con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-4, dando conferma del suo eccellente stato di forma. Kopřiva ha trionfato settimana scorsa al Challenger di Napoli, dove ha sconfitto ben 3 giocatori italiani, l’ultimo Luciano Darderi in finale. Sarà dunque una partita da non sottovalutare per Lorenzo, il quale parte comunque favorito, dato il ranking mondiale superiore (38° Sonego, 106° Kopřiva) e la maggior esperienza acquisita nel tour maggiore.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Sonego e Vít Kopřiva, valido per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Marrakech. Il match andrà in scena come quarto del programma del campo centrale, il quale inizierà alle 13. Chi vince incontra uno tra Luciano Darderi e il francese Hugo Gaston. Vi aspettiamo numerosi!