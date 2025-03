Tabellone ATP Marrakech 2025: Sonego capofila di quattro azzurri

Nel 2024 a Marrakech c’era Matteo Berrettini, che cominciò da qui la propria scalata che lo ha riportato, in queste settimane, dentro i primi 30 del mondo dopo i lunghi periodi di infortuni. Quest’anno il romano ha scelto un’altra programmazione, ma è ricco il panorama azzurro del torneo marocchino, che fino al 2015 si giocava a Casablanca.

Sono quattro gli italiani qui al via. Lorenzo Sonego è quello dal quale più ci si aspettano segnali, vista anche la testa di serie numero 2. In teoria per arrivare ai quarti avrebbe pochi problemi, in pratica c’è da fare attenzione al ceco Vit Kopriva, questa settimana in semifinale al Challenger di Napoli. Stesso traguardo, del resto, raggiunto da un Luciano Darderi che sul circuito maggiore ha un grandissimo bisogno di fiducia, visto l’opaco inizio di stagione. Per lui l’americano Tristan Boyer, da cui perse due anni fa ad Antofagasta (semfinale), e che ancora non è mai entrato nei primi 100.

C’è anche Fabio Fognini: per l’uomo eterno del tennis azzurro esordio con il belga Raphael Collignon, buon giocatore che però finora non ha ancora espresso al massimo il suo potenziale ed è oggi al 91° posto del ranking ATP. In palio c’è una sfida ben più complicata, quella con il portoghese Nuno Borges, che sarebbe un inedito nel pur lunghissimo cammino del taggiasco. In alto, invece, si trova Mattia Bellucci, che da numero 8 del seeding trova il mai semplice russo Pavel Kotov, con cui ha giocato e perso due anni (e uno sviluppo tennistico) fa nelle qualificazioni del Challenger di Phoenix.

A guidare il tabellone è l’olandese Tallon Griekspoor, che potrebbe però subito pescare lo spagnolo Pablo Carreno Busta. E non sarebbe un secondo turno tanto facile, com’è intuibile, qualora l’iberico avesse anche solo la metà della vena giusta, dei tempi migliori. Nel complesso è un evento sostanzialmente “assaltato” da tanti giocatori che dal rosso vogliono ricavare qualcosa. E nel quale ci sono anche varie storie non scontatissime.

TABELLONE ATP 250 MARRAKECH 2025

Griekspoor (NED) [1]-Bye

Carreno Busta (ESP)-Lalami Laroussi (MAR) [WC]

Qualificato-Qualificato

Kotov-Bellucci (ITA) [8]

Muller (FRA) [3]-Bye

Vukic (AUS)-Dellien (BOL)

Benchetrit (MAR) [WC]-de Jong (NED)

Qualificato-Munar (ESP) [6]

Carballes Baena (ESP) [5]-Baadi (MAR) [WC]

Altmaier (GER)-Virtanen (FIN)

Fognini (ITA)-Collignon (BEL)

Bye-Borges (POR) [4]

Darderi (ITA) [7]-Boyer (USA)

Qualificato-Gaston (FRA)

Kopriva (CZE)-Gojo (CRO) [PR]

Bye-Sonego (ITA) [2]