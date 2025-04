ATP Marrakech 2025: Darderi avanti, Borges passa col brivido

Terminata, nella tarda serata, una giornata davvero molto intensa all’ATP 250 di Marrakech. Il torneo marocchino ha visto debuttare i secondi turni e chiudersi il novero dei primi turni, con il successo, tra gli altri, di Luciano Darderi, per quello che sarà un giovedì da tripla sfida azzurra considerate anche le presenze di Bellucci e Sonego.

Darderi a parte, si sa ora che l’avversario di Sonego sarà il ceco Vit Kopriva: per il vincitore del Challenger di Napoli una rimonta è necessaria per superare il croato Borna Gojo. La sua caccia è al primo quarto di finale dal debutto ATP a Gstaad nel 2021, quando sorprese Denis Shapovalov in quello che rimane il suo unico colpo di rilievo al giorno d’oggi nel gotha.

Quanto ai secondi turni, non sorprende la vittoria del francese Alexandre Muller sul boliviano Hugo Dellien, che però, essendo giocatore fastidiosissimo sul rosso, impegna il transalpino e lo costringe a rimontare un set di svantaggio. Adesso per lui il polacco Kamil Majchrzak, che dopo la travagliata vicenda doping sta cercando di ritornare in alto e intanto batte l’olandese Jesper de Jong.

Avanti anche il grande protagonista delle ultime due edizioni, lo spagnolo Roberto Carballes Baena, con un periodico 6-4 sul finlandese Otto Virtanen. E così ci si avvia al match che termina quando ormai a Marrakech non c’è quasi più nessuno, quello tra Nuno Borges e Raphael Collignon. Finisce al tie-break del terzo set, dominato però dal portoghese che non lascia neppure un punto al belga.

RISULTATI ATP MARRAKECH 2025 OGGI

Secondi turni

Muller (FRA) [3]-Dellien (BOL) 6-7(5) 6-1 6-4

Majchrzak (POL) [Q]-de Jong (NED) 7-6(3) 6-1

Carballes Baena (ESP) [5]-Virtanen (FIN) 6-4 6-4

Borges (POR) [4]-Collignon (BEL) 6-2 3-6

Primi turni

Darderi (ITA) [7]-Boyer (USA) 6-4 6-4

Kopriva (CZE)-Gojo (CRO) [PR] 2-6 6-2 6-4