Mattia Bellucci debutta con la vittoria su Pavel Kotov a Marrakech

Mattia Bellucci porta a casa il match di primo turno dell’ATP 250 di Marrakech contro il russo Pavel Kotov. 6-4 6-4 il punteggio finale a favore del giocatore lombardo, il quale, forte della testa di serie numero 8, affronterà ora uno tra l’argentino Federico Coria e il veterano francese Pierre-Hugues Herbert, entrambi provenienti dalle qualificazioni.

Nelle prime fasi per Bellucci la situazione si fa piuttosto complessa, dal momento che va subito sotto di un break. Bravo, però, l’azzurro a riprendere subito in mano le redini della situazione, trovando il modo di alzare il livello di gioco e girare totalmente la questione. Il parziale è di sei giochi a uno, ed è quello che, senza troppi giri di parole o fatti in corso, vale il set, soprattutto con l’ottimo break portato a casa sul 4-4 ai vantaggi.

Per Kotov la situazione si fa ancor più complicata nel secondo set quando, oltre a perdere di nuovo la battuta, è costretto sul 2-1 a favore di Bellucci (servizio compreso) a chiamare il medical timeout. Poco male per l’azzurro, almeno per lungo tempo, perché riesce a gestire sostanzialmente con comodo tutto e, anzi, a portarsi a due punti dal match sul 5-3. Sul 5-4, però, rischia e non poco: 0-30, match point mancato, palla del controbreak annullata e, alla fine, match point concretizzato con tanto di volée in perfetto stile Bellucci.

Un’ora e 43 minuti il tempo di gioco, nel quale per l’italiano è importante il fatto di sfruttare una prima che entra meno rispetto a Kotov (57%-72%): 26 punti su 32 vinti. Vero è che la seconda è molto più sicura (63%-39%). Questo risultato, almeno per ora, proietta il 2001 di Busto Arsizio di nuovo nei primi 70 del mondo, ma è naturalmente ancora presto per le certezze. Intanto c’è un lato di tabellone possibile almeno in chiave approdo ai quarti.