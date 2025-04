Basket: Florida vince il titolo NCAA in finale su Houston

Di fronte agli oltre 65.000 dell’Alamodome di San Antonio si sono chiuse le Final Four del torneo NCAA, l’evento del basket universitario che raccoglie un’attenzione enorme lungo tutto il territorio americano. Alla sesta apparizione nelle Final Four e alla quarta finale, i Florida Gators conquistano il successo battendo per 65-63 gli Houston Cougars, che a loro volta speravano di poter mettere le mani sul trofeo per la prima volta, e invece, alla terza finale dopo quelle del 1983 e 1984, devono ancora rinviare i loro sogni.

Per la verità Houston stava anche riuscendo a fare una gran partita, in quel classico del basket universitario che è il basso punteggio, ed aveva chiuso la prima metà di gara avanti 28-31. Una partita, questa, portata a casa da Florida soprattutto grazie a figure non necessariamente di primo piano, soprattutto Will Richard (18 punti con 4 triple nei primi 20′), mentre alla prova dei fatti non è bastato ai Cougars un LJ Cryer da 19 punti.

Per il grande protagonista di tutta l’annata dei Gators, Walter Clayton, una serata difficile, asfissiato com’è stato dalla difesa di Houston almeno nelle fasi iniziali, e anche fino ai momenti migliori dei texani, durati fino a una parte abbondante del secondo tempo (in NCAA si gioca ancora con i due tempi da 20′). Situazione ancora di oltre 10 punti di vantaggio a poco più di 10′ dalla fine, ma la rimonta di Florida c’è e arriva al massimo fino al pari a in più occasioni e fino a quota 60. Non c’è per più di 17 secondi il vantaggio, ad ogni modo, fino ai -46″5 dal termine con i liberi di Martin del sorpasso e Houston che non è più in grado di attaccare degnamente. L’1/2 di Aberdeen permette ai Cougars di avere 19″7 per un ultimo tiro, buttato però via da Sharp che salta palla in mano, torna giù e la lascia senza poterla toccare (sarebbero passi), arriva chiunque, il tiro non c’è.

Detto del fatto che la grande delusa delle Final Four è Duke, con Cooper Flagg che è candidato numero 1 alla prima scelta assoluta al prossimo draft NBA, un uomo certo della chiamata al primo giro c’è, per i vincitori: Walter Clayton, l’uomo da 18.5 punti, 4.1 assist e 3.7 rimbalzi che, arrivato da Lake Wales e poi Bartow a livello di high school, ha poi cambiato da Iona a Florida: si era dichiarato per il draft già nel 2024, salvo poi togliere il proprio nome. Per tanti che fanno il classico “one and done”, questa è la storia di qualcuno che gli anni di università li ha trascorsi tutti e quattro.