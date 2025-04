Basket femminile: Schio, c’è l’USK Praga nelle Final Six. Famila a caccia della semifinale

Famila Schio contro USK Praga: la caccia alla semifinale delle Final Six di Eurolega è tutta qui, nel match inaugurale che domani, a Saragozza, inaugurerà il nuovo format della massima competizione continentale. Potrebbe essere la seconda volta in tre anni del club veneto, ma potrebbe anche essere il tentativo per Praga di mantenere un certo status quo a livello internazionale.

Con il nuovo format, chi vince questa partita sfiderà il Fenerbahce in semifinale, e avrà in ogni caso assicurata la permanenza in Spagna fino a domenica; per quanto riguarda invece la perdente, in questo caso ci sarà il ritorno diretto a casa. Ecco perché in 40 minuti si deciderà tantissimo in termini di risultati, vite e quant’altro. Peraltro, Schio-Praga in questa fase è il remake proprio della finale 3°-4° posto del 2023, quando Egle Sventoraite mise a segno la tripla che diede il terzo posto al Famila.

Al solito, a Praga le cose cambiano in maniera relativamente bassa negli anni. Il tutto a partire da Natalia Hejkova (ultima stagione in assoluto per lei), la storica allenatrice che è alla guida di un gruppo che ha per stelle Valeriane Ayayi e Brionna Jones, l’una a quota 13,3 di media in Europa e l’altra quasi in doppia doppia (17,6 e 9,5 rimbalzi). Proprio la questione di ciò che accade vicino a canestro, dovendo includere anche Ezi Magbegor, l’australiana che ha rapidamente assunto un ruolo di rilievo, sarà fondamentale, e va pur detto che il Famila dei mezzi per sparigliare le carte le ha sia in attacco che in difesa. Mai scordare la regia di Teja Oblak, anche lei un totem, mentre hanno punti nelle mani Vorackova e Vyoralova. Il record stagionale è di 7-5.

C’è chi, ad ogni modo, sa come si fa. Ed è Janelle Salaun, che l’anno scorso giocava a Lilla quando il club raggiunse una finale non attesa a nessun livello, e la sconfitta in semifinale fu proprio Praga. Arriva al completo Schio, che nelle scorse settimane ha fatto di tutto per non avere nessun rischio in tema di infortuni o recupero dagli stessi e che, nei playoff scudetto, ha rapidamente risolto la questione Battipaglia. Conta poco il fatto che i precedenti siano 5-8 a favore delle gialloblu, conta di più che, con altri format, questo stesso scontro sia stato fatale alle scledensi quando si è trattato di quarti di finale.

Alcune chiavi importanti a favore di Schio: limitare Ayayi e Jones, limitare anche il contropiede delle ceche (12,1 punti di media realizzati in questo senso contro i 7,8 del Famila), sfruttare in senso favorevole Dorka Juhasz contro Jones in quello che può essere il duello più critico della situazione, avere Kitija Laksa in una di quelle giornate in cui i canestri tendono a entrare. Conteranno tanto anche Keys vicino a canestro, l’accoppiata Verona-Sottana con l’una ormai affermata a livello europeo e l’altra sempre pronta con le sue zampate dalla panchina, e ancor più un fatto certo: questa squadra ha tutto per dar fastidio a chiunque.