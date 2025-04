Basket, la Virtus Bologna espugna Treviso in Serie A. Aggancio alla vetta con Trapani e Brescia

La Virtus Bologna si aggiudica il posticipo della venticinquesima giornata della Serie A di basket. I bianconeri espugnano Treviso battendo la Nutribullet per 74-80 al termine di una partita comunque equilibrata e agganciando così la coppia di testa Trapani-Brescia a quota 36 punti in classifica.

Tornike Shengelia trascina i bolognesi con una doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi, con 16 punti e 8 assist di Daniel Hackett e 15 di Achille Polonara. Per i padroni di casa il miglior realizzatore è Ky Bowman con 15 punti insieme a Caroline con gli stessi punti segnati (15).

La Nutribullet parte bene (4-0), con la Virtus che si affida subito alle fiammate di Hackett e Shengelia. Mascolo e Bowman tengono Treviso avanti (14-13), con Zizic e Shengelia dalla lunetta che riportato Bologna in vantaggio. Ci pensa Ky Bowman a bruciare la retina dall’arco pareggiando così i conti alla prima sirena (17-17).

Nel secondo quarto la Virtus sfrutta i centimetri di Ante Zizic e l’ atletismo di Matt Morgan per andare a +8, con Paulicap che si mette in proprio e tiene a galla Treviso (23-27). Botta e risposta tra Bowman e Clyburn dalla lunetta (29-32), con Paulicap che in transizione mantiene Treviso a contatto prima dell’intervallo lungo (34-36).

Nella ripresa la partita prosegue sul filo dell’equilibrio, con nessuna delle due squadre che riesce a prendere il largo nel punteggio (41-43). Ci pensano Ante Zizic sotto il ferro e Daniel Hackett dalla distanza a scavare il solco per i bolognesi (47-56), con il playmaker ex Olympiacos e Bamberg che dà il +11 alla Segafredo. Treviso accusa il colpo, con Bruno Mascolo che piazza il jumper del 51-60 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Quarto conclusivo che si apre con un break micidiale di 10-0 della Nutribullet per rifarsi prettamente sotto a -1. Zizic dalla lunetta e Shengelia dal pitturato svegliano la Virtus (59-64), con il georgiano e Hackett che confezionano un contro-parziale di 10-0 per tentare la fuga decisiva. Olisecicius e Macura tentano di tenere in vita Treviso (63-70), ma la Virtus non si scompone e conserva un piccolo margine di sicurezza per il 74-80 con cui si aggiudica la sfida.