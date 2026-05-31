Volata e lacrime per Elisa Balsamo! Trionfo in Maglia Rosa al Giro d’Italia femminile, terza Consonni

Se quella di ieri era arrivata a tavolino per la squalifica di Lorena Wiebes, quella odierna è tutta sua. Torna alla vittoria Elisa Balsamo: l’azzurra della Lidl-Trek trova una bellissima affermazione nella seconda tappa del Giro d’Italia femminile 2026 imponendosi allo sprint in quel di Caorle. Successo numero 34 in carriera per l’ex campionessa del mondo che conserva la Maglia Rosa e scoppia in lacrime subito dopo l’arrivo per aver riscattato un periodo tutt’altro che positivo.

Fuga a tre nella prima parte di gara: Eleonora La Bella (Aromitalia Vaiano), Elisa De Vallier e Sara Luccon (Top Girls Fassa Bortolo) sono riuscite ad allungare e a guadagnare un paio di minuti sul gruppo compatto.

Ovviamente nessuna chance per le tre azzurre, con le squadre delle velociste che a mano a mano hanno alzato l’andatura, andando a raggiungerle a quindici chilometri dall’arrivo. Devastante l’azione di Elisa Longo Borghini negli ultimi tre chilometri per andare ad allungare il gruppo in casa UAE Team ADQ, alla fine però la volata è stata senza un vero e proprio treno.

Negli ultimi 250 metri è uscita al meglio Elisa Balsamo: l’azzurra ha lanciato lo sprint a centro strada, riuscendo a difendere la prima posizione dalla rimonta di una delusa Chiara Consonni (CANYON//SRAM) che ha percorso molta strada in più dovendosi accontentare della terza piazza, mentre seconda è giunta nuovamente l’irlandese Lara Gillespie (UAE Team ADQ). In casa azzurra quinta posizione per Barbara Guarischi (Team SD Worx – Protime), ottava Alessia Zambelli (Top Girls Fassa Bortolo).