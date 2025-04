Parigi-Roubaix 2025: tutti gli italiani in gara. Presenti Ganna e Milan

Continua la stagione delle grandi classiche. È il momento di una corsa storica, uno degli appuntamenti cardine del calendario internazionale. Si corre domenica l’edizione numero 122 della Parigi-Roubaix. La tradizionale corsa francese prende il via da Compiegne e si conclude a Roubaix dopo 259,2 chilometri.

Al via 25 squadre e 175 corridori che si daranno battaglia per decretare il successore di Mathieu Van der Poel, vincitore dell’edizione 2024 davanti a Jasper Philipsen e a Mads Pedersen. La vittoria italiana manca dal 2021 quando a trionfare fu Sonny Colbrelli, prima di lui l’ultimo a salire sul podio era stato Alessandro Ballan nel 2012.

La presenza in gara dei mostri sacri del panorama internazionale, l’olandese Mathieu Van der Poel e lo sloveno Tadej Pogacar su tutti, sembra ridurre sensibilmente le possibilità di vittoria per gli altri. L’Italia proverà comunque a giocarsi le sue carte per cercare di recitare un ruolo da protagonista.

Filippo Ganna della Ineos Grenadiers è stato autore di uno straordinario inizio di stagione culminato con lo storico secondo posto alla Milano-Sanremo e, da tempo, ha inserito la terza classica monumento dell’anno tra i suoi obiettivi. Il corridore piemontese dovrà sfoderare una prestazione maiuscola per stare con i suoi rivali sui tratti più impegnativi e poi provare a giocarsela nel finale. Decisamente più complicato il compito che attende Jonathan Milan. Da seguire con attenzione la prova di Davide Ballerini della XDS Astana, protagonista al Giro delle Fiandre con un ottimo decimo posto.

TUTTI GLI ITALIANI ALLA PARIGI-ROUBAIX 2025

INEOS GRENADIERS

Filippo Ganna

XDS ASTANA TEAM

Davide Ballerini

Michele Gazzoli

Alessandro Romele

Davide Toneatti

BAHRAIN-VICTORIOUS

Daniel Skerl

Andrea Pasqualon

MOVISTAR TEAM

Davide Cimolai

Manlio Moro

LIDL-TREK

Jonathan Milan

EF EDUCATION-EASY POST

Vincenzo Albanese

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

Edoardo Affini

ARKEA-B&B HOTELS

Luca Mozzato

Giosuè Epis

SOUDAL QUICK-STEP

Andrea Raccagni Noviero

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

Matteo Moschetti

Giacomo Nizzolo

TUDOR PRO CYCLING TEAM

Matteo Trentin