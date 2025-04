Parigi-Roubaix femminile 2025, Lotte Kopecky cerca il bis. Italia senza Longo Borghini

Il weekend della Parigi-Roubaix è ormai alle porte. In attesa della gara maschile, saranno le donne ad aprire il programma con la quinta edizione della corsa nella giornata di sabato. Una storia recente cominciata nel 2021, ma fin da subito è diventata la classica più importante del circuito femminile, quella che fa entrare nella leggenda di questo sport.

Rispetto all’anno scorso il percorso rimane lo stesso con la partenza da Denain e l’arrivo iconico nel velodromo di Roubaix. Sono meno i settori di pavé rispetto alla corsa maschile (diciassette e non trenta), ma resta una gara durissima. Le donne non passeranno per la Foresta di Arenberg, ma comunque si troveranno ad affrontare alcuni dei tratti più duri come i settori di pavè di Mons-en-Pévèle e del Carrefour de l’Arbre.

La principale favorita è la belga Lotte Kopecky, che va a caccia del bis dopo il successo dell’edizione precedente. La capitana della SD Worx-Protime ha messo nel mirino nuovamente la Roubaix, cercando anche una fenomenale doppietta dopo la conquista qualche giorno fa del Giro delle Fiandre.

Un Fiandre, purtroppo, che è stato fatale ad Elisa Longo Borghini. La piemontese, infatti, è stata vittima di una caduta, che l’ha costretta anche ad andare in ospedale. Per fortuna nessun grave infortunio, ma i medici le hanno riscontrato una commozione cerebrale, con Longo Borghini che è così costretta ad alcuni giorni di totale riposo e a dover saltare la corsa di sabato.

L’Italia perde la vincitrice del 2022 e a questo punto si affida completamente ad Elisa Balsamo. La rappresentante della Lidl-Trek è arrivata seconda lo scorso anno in volata e cercherà di essere nuovamente protagonista sulle strade della Roubaix in una corsa dove serve tutta la sua abilità e capacità di scegliere i momenti giusti.

Non solo Lotte Kopecky per la SD Worx-Protime, che può giocarsi anche la carta importante dell’olandese Lorena Wiebes. Attenzione anche alla francese Pauline Ferrand-Prevot (Visma | Lease a Bike), che sembra essere in ottima forma. Oltre a lei anche la compagna di squadra Marianne Vos, che sogna di aggiungere la Roubaix nella bacheca della sua straordinaria carriera. Fari puntati anche sulla britannica Pfeiffer Georgi (Team Picnic PostNL), che ha dimostrato di avere un feeling speciale con questa corsa dopo l’ottavo posto del 2023 e soprattutto il terzo dell’anno scorso.