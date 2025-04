Parigi-Roubaix femminile 2025: arriva il forfait per Elisa Longo Borghini. La data del possibile rientro

Nella giornata di ieri Elisa Longo Borghini è stata dimessa dall’ospedale di Gent dopo la brutta caduta di domenica scorsa al Giro delle Fiandre 2025. La campionessa italiana, costretta al ritiro a causa dell’incidente avvenuto nella prima parte della classica belga, era stata inizialmente trasportata all’ospedale di Oudenaarde per i primi accertamenti medici, che avevano evidenziato una commozione cerebrale.

Longo Borghini si era trasferita poi a Gent restando in osservazione per 24 ore, prima di lasciare la clinica ieri pomeriggio nel momento in cui i medici hanno ritenuto che le sue condizioni fossero ormai stabili. La stella della UAE Team ADQ dovrà comunque affrontare alcuni giorni di riposo in attesa di poter tornare a casa in Italia.

La 33enne azzurra sarà costretta a fermarsi per una settimana, per poi tornare ad allenarsi in maniera graduale. In base ai suoi progressi verranno valutati con maggiore chiarezza i tempi di recupero ed il ritorno in gara. In ogni caso la due volte medagliata olimpica rinuncerà sicuramente alla Parigi-Roubaix di sabato 12 aprile, corsa che ha vinto nel 2022, mentre sarà una corsa contro il tempo per essere al via di Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi.