Parigi-Roubaix 2025: tre favoriti come alla Sanremo. Van der Poel parte davanti a Pogacar e Ganna

Va in scena il terzo round: dopo Milano-Sanremo e Giro delle Fiandre ecco la terza Classica Monumento della stagione per il ciclismo su strada al maschile. Spazio domenica all’Inferno del Nord: trenta tratti in pavé a caratterizzare la corsa più facile a livello altimetrico, ma più difficile per le condizioni della strada, la Parigi-Roubaix.

I primi due favoriti sono gli stessi che abbiamo visto nelle precedenti occasioni: Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel. Forse questa volta l’olandese della Alpecin-Deceuninck parte un gradino avanti rispetto allo sloveno campione del mondo in carica, ma da capire sarà la sua condizione. In questi giorni, anche forse con un po’ di pretattica, ha annunciato di non essere al 100%: è il campione uscente e sulle pietre sa come fare la differenza rispetto ai rivali.

Parlando di Pogacar invece siamo davanti ad un fuoriclasse assoluto. Nonostante ciò non sarà facile imporsi nel Velodromo: è al debutto infatti nella classica transalpina e non potrà sfruttare le sue doti per fare la differenza in salita. Tanti lo mettono davanti a tutti, ma non è detto che riesca a trionfare.

Pronti ad inserirsi alle loro spalle coloro che hanno fatto da antagonisti tra la Classicissima e la Ronde: Filippo Ganna e Mads Pedersen. L’azzurro della Ineos Grenadiers arriva con la condizione perfetta per giocarsi le proprie carte sul pavé, servirà una giornata ideale e senza problemi per riuscire nel colpaccio. Il danese ha tutte le carte in regola, dopo il piazzamento di domenica scorsa, per tentare l’assalto al trionfo.