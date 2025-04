Tutti gli italiani a Madrid nei tabelloni ATP e WTA. Nuovi obiettivi per Musetti e Paolini

Si avvicina il momento del quarto Masters 1000 dell’anno, quello di Madrid, che corrisponde anche al quinto WTA 1000. Ed è anche l’ultimo che, in quota Italia, non includerà il nome di Jannik Sinner, considerando che il numero 1 del mondo terminerà il proprio periodo (forzato) di stop alla vigilia degli Internazionali d’Italia, e fermo restando che a Roma la quota azzurra supererà il numero di 20.

Quanto a chi sarà di scena in quel della Caja Magica, e in attesa di possibili evoluzioni in tema di wild card, il conteggio parte da Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, entrambi esonerati dal primo turno perché facenti parte delle prime 32 teste di serie con il format a 96 giocatori. In particolare, il toscano è numero 10 del seeding, mentre il romano è numero 31.

Fuori di due dal novero delle teste di serie è Flavio Cobolli, che partirà dal primo turno al pari di Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Mattia Bellucci, per un totale che è dunque di 7 giocatori italiani direttamente annessi. Destinati a partire dalle qualificazioni Luca Nardi (che pure è fuori di tre dal tabellone principale) e Fabio Fognini, che da queste parti non è mai stato particolarmente fortunato (ma, nel 2017, impegnò duramente Nadal, cosa accaduta spessissimo negli anni, visto che il maiorchino detestava giocare contro il ligure). Presenza in doppio anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, mentre un’altra coppia iscritta è quella formata da Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti.

Passiamo al discorso femminile: chiaramente anche in questo caso c’è il format a 96, con Jasmine Paolini che è direttamente ammessa con l’ormai abituale bye al primo turno, il che le permetterà di esordire di giovedì o di venerdì. Con lei anche Lucia Bronzetti, che però dovrà cominciare da subito (potenzialmente di martedì: il tabellone principale WTA parte un giorno prima rispetto all’omologo ATP).

Destinata a partire dalle qualificazioni Elisabetta Cocciaretto, con presenza anche di Sara Errani (che, come al solito, quando può provare a entrare dal tabellone cadetto lo fa). Per la classe 1987 l’anno scorso secondo turno proprio partendo dalle qualificazioni e con vittoria ai danni di Caroline Wozniacki, della quale era seguito con particolare attenzione il cammino. Errani/Paolini sarà anche l’unico doppio in scena per l’Italia nel relativo tabellone, con l’obiettivo di superare un periodo meno foriero di soddisfazioni del solito.