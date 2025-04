Jasmine Paolini verso il big match con Gauff: “Sulla terra dovrò rispondere di più ed essere aggressiva”

Jasmine Paolini è attesa ad un big match particolarmente ostico nella sessione serale odierna alla Porsche Arena, con in palio un posto in semifinale al WTA 500 di Stoccarda 2025. L’azzurra se la vedrà sulla terra rossa indoor tedesca con la temibile numero 4 al mondo (e del seeding) Coco Gauff, in una partita molto interessante e significativa nella preparazione verso Roma e Parigi.

“Ho giocato con lei due volte sul cemento, però sulla terra credo che l’obiettivo sarà rispondere forse un po’ di più, cercando comunque di essere aggressiva e di mantenere il controllo dello scambio, ma non sarà facile perché lei è una giocatrice molto forte e ha colpi potenti, però quello deve essere l’obiettivo se voglio fare una buona prestazione“, le parole della toscana alla vigilia della sfida di oggi (fonte: WTA).

La 29enne di Bagni di Lucca, quinta testa di serie del torneo e numero 6 del ranking, è reduce da due successi abbastanza netti sulle wild card locali Eva Lys e Jule Niemeier, mentre l’americana classe 2004 ha travolto per 6-1 6-1 la padrona di casa Ella Seidel. Per entrambe, quello di stasera sarà dunque il primo vero test della stagione su terra battuta.