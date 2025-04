Paolini/Errani-Alexandrova/Zhang, WTA Stoccarda 2025: orario, tv, programma, streaming

Jasmine Paolini e Sara Errani faranno il proprio esordio in doppio nel torneo WTA 500 di Stoccarda affrontando la russa Ekaterina Alexandrova e la cinese Shuai Zhang nei quarti di finale. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 torneranno a giocare insieme dopo tre settimane: l’ultima apparizione in coppia risale al 23 marzo, quando persero contro Kato/Bucsa negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami.

La campagna sul cemento statunitense non era stata brillante per le azzurre, che in precedenza avevano vinto il WTA 1000 di Doha ed erano uscite al secondo turno degli Australian Open contro Shnaider/Andreeva nella rivincita della finale dei Giochi. L’auspicio è quello di iniziare con il piede giusto l’avventura sulla terra rossa, ma l’esordio sul mattone tritato teutonico andrà preso con le pinze. Andrà inoltre tenuto in conto il tour de force di Paolini, che in precedena giocherà gli ottavi di finale del torneo di singolare.

L’appuntamento è per giovedì 17 aprile, sarà il terzo match a partire dalle ore 13.00 sul Campo 1. Ad aprire il programma di giornata sarà il confronto tra la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe contro la russa Aleksandra Panova e l’ungherese Fanny Stollar, a seguire ci sarà la sfida tra la statunitense Nicole Melichar-Martinez e la russa Liudmila Samsonova contro la vincente di Eikeri/Niculescu-Muhammad/Schuurs.

Terzo match a partire dalle ore 13.00, ma dopo un “suitable rest”: bisognerà infatti dare il tempo a Jasmine Paolini di riprendersi dopo la conclusione dell’ottavo di finale del torneo di singolare che la vedrà contrapposta alla tedesca Jule Niemeir (secondo match dalle ore 12.30 sul Campo Centrale).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Paolini/Errani-Alexandrova/Zhang, quarto di finale del WTA 500 di Stoccarda. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Plus, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI/ERRANI-ALEXANDROVA/ZHANG, WTA STOCCARDA

Giovedì 17 aprile

Terzo match dalle ore 13.00 e dopo “suitable rest” Paolini/Errani-Alexandrova/Zhang – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Plus, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 13.00 sul Campo 1, si giocheranno Dabrowski/Routliffe/Panova/Stollar e Melichar-Martinez/Samsonova-Eikeri/Niculescu o Muhammad/Schuurs. Al termine toccherà alle azzurre, ma dopo un “riposo”: Jasmine Paolini dovrà recuperare le energie dopo la conclusione dell’ottavo di finale del singolare, che giocherà contro Niemeier (secondo match dalle ore 12.30 sul Campo Centrale).

PROGRAMMA PAOLINI/ERRANI-ALEXANDROVA/ZHANG: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Plus, per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.