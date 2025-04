Sarà spagnolo il nuovo allenatore di Jasmine Paolini: l’identikit di un nome a sorpresa

Jasmine Paolini ha iniziato la propria preparazione a Stoccarda (Germania), in vista del WTA500 che inizierà il 14 aprile per il tabellone principale. Sulla terra rossa indoor tedesca, prenderà il via per le giocatrici più forti del circuito il percorso che culminerà sul mattone tritato di Parigi (Roland Garros). Uno Slam a cui l’azzurra è particolarmente affezionata, ricordando la finale raggiunta nel 2024.

Di cose però ne sono cambiate nelle ultime settimane e il riferimento alla rottura del rapporto con il suo coach storico Renzo Furlan, posteriormente al Sunshine Double. Ebbene, dopo tante indiscrezioni su quello che sarebbe potuto essere il nuovo tecnico della toscana, in queste ore abbiamo finalmente un nome chiaro.

Si tratta dello spagnolo Marc Lopez, ex tennista di buon livello in singolare e soprattutto noto per aver conquistato il titolo olimpico con Rafa Nadal in doppio a Rio 2016. Dopo le indiscrezioni che erano arrivate dalla tv russa Bolshe alimentate da quanto dichiarato dall’ex giocatrice Dinara Safina, è stata la stessa Paolini a dare l’ufficialità.

Attraverso una storia su Instagram, Jasmine ha dato il benvenuto a Lopez. Un rapporto che durerà almeno fino alla fine del Roland Garros, poi si vedrà. E così l’iberico, classe ’82 e nativo di Barcellona, vivrà una nuova avventura, ricordando i successi in doppio a Parigi nove anni fa con Feliciano Lopez. Carriera di coach iniziata nel dicembre 2021 proprio al fianco di Nadal, nella sua ultimissima fase di carriera.