Puppo: “Musetti ha dato una svolta alla carriera. Su Vasamì non cambio idea. Marc Lopez per Paolini non mi convince”

Dario Puppo, insieme a Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, è stato come sempre protagonista in TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport. La vittoria di Lorenzo Musetti contro Stefanos Tsitsipas è sicuramente il tema principale, ma come sempre in puntata sono tanti gli argomenti che si sono toccati, come il nuovo coach di Jasmine Paolini o le parole di Federica Pellegrini su Jannik Sinner.

Sull’importanza della vittoria di Musetti: “Questa partita cambia la carriera di Musetti. Questo è il torneo veramente di casa per lui. Il campo gli si addice e qui gioca con delle responsabilità diverse. Lui è stato spesso dipinto come l’incompiuto, ma nella partita di oggi (ieri, ndr) lui si è compiuto. Ha iniziato male, anche per un problema al piede, ma non si è spaventato. Adesso, con la possibilità di sentire meglio cosa dice l’angolo, sappiamo davvero chi è Musetti, quali sono le sue traversie, quali sono le sue difficoltà”.

Ancora sul giocatore toscano: “Un tema su cui mi sono sempre battuto è quello che Lorenzo Musetti è uno dei giocatori fisicamente meglio preparati nel circuito. Oggi (ieri, ndr) poi ha insistito con un tema tattico che gli ha dato ragione. Lo ha preso anche di forza, perché quando annulla quelle quattro palle break nel terzo set, le gambe di Tsitsipas cominciano ad abbandonarlo. Musetti ha capito quella cosa e ha sfruttato il momento”.

Sulla scelta del nuovo allenatore di Jasmine Paolini: “Non voglio sminuire Marc Lopez. E’ vero che il periodo dell’anno non è facile per trovare un allenatore di un certo tipo. Però secondo me bisogna adattare la propria esperienza se cambi settore. Non è che non mi fidi, vediamo…Ma quando ho letto il nome, un po’ mi è venuto da ridere. Se sei la finalista di Roland Garros e Wimbledon, ci può essere qualcosa in più”.

Le parole di Federica Pellegrini sulla squalifica di Jannik Sinner hanno aperto un’accesa discussione. Questo il parere di Puppo: “Sapete cos’è inaccettabile su Federica Pellegrini? Ho letto uno stralcio dell’intervista dove fa ancora riferimento al fatto dell’allenatore che ti ha dato una cosa. Non esiste”.

Su Jacopo Vasamì, nuovo talento del tennis italiano: “Vasamì aveva un po’ i residui della partita precedente e ha trovato un avversario ucraino che è stato più bravo. Però non cambio idea su di lui e molti sono impressionati”.

In chiusura si ritorna nuovamente su Lorenzo Musetti: “Musetti è un giocatore diverso, ha delle varianti in più e la consapevolezza sta diventando sempre più grande. Poi ci saranno dei momenti in cui la libererà, in cui sentirà più sicuro. Quando si tratta di chiudere un game o un set, spesso tira fuori qualcosa di incredibile”.