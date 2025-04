WTA Stoccarda, perché non si gioca oggi. Paolini in attesa, finale a Pasquetta

Jasmine Paolini si è qualificata per i quarti di finale del Porsche Tennis Grand Prix 2025: l’azzurra affronterà la statunitense Coco Gauff nell’ultimo match in programma nella giornata di domani, sabato 19 aprile. Nella giornata odierna, infatti, non ci sono incontri in programma a Stoccarda.

In alcuni Stati federali della Germania, tra i quali il Baden-Württemberg, del quale fa parte Stoccarda, sede del torneo di categoria WTA 500, infatti, in alcuni giorni dell’anno, tra i quali il Venerdì Santo, sono vietate per legge le manifestazioni sportive.

Si tornerà dunque in campo nella giornata di domani, con i quarti del tabellone di singolare e le semifinali di doppio previsti sulla terra battuta indoor: nel giorno di Pasqua si disputeranno le semifinali di singolare e l’ultimo atto di doppio, mentre a Pasquetta si giocherà la finale di singolare.