Coco Gauff descrive Jasmine Paolini: “Mobilità incredibile e ottimo diritto”. Domani i quarti a Stoccarda

Jasmine Paolini affronterà Coco Gauff nei quarti di finale del torneo WTA 500 di Stoccarda. L’appuntamento sulla terra rossa tedesca è per sabato 19 aprile (quarto match a partire dalle ore 12.30 e non prima delle ore 18.30): la numero 6 del ranking WTA se la dovrà vedere con la numero 4 del mondo.

La tennista italiana sarà chiamata alla grande impresa contro la talentuosa statunitense, che l’ha già battuta nei due precedenti. Ricordiamo che si giocherà eccezionalmente di sabato e non oggi perché è Venerdì Santo e nel Baden-Wuerttemberg, di cui Stoccarda è il capoluogo, è vietata la disputa di eventi sportivi agonistici.

Coco Gauff ha tracciato un breve ritratto di Jasmine Paolini in vista dell’attesissimo testa a testa che metterà in palio la qualificazione alla semifinale di Pasqua: “Jasmine ha una mobilità incredibile e un ottimo diritto. Tutti la conoscono, sanno che non si arrende mai. Per me sarà una buona preparazione in vista del Roland Garros“.

Nel corso della sua carriera l’americana ha vinto gli US Open ed è stata finalista al Roland Garros, ora punta ad alzare al cielo il trofeo in Germania: “Sono arrivata qui presto, l’anno scorso probabilmente avevo aspettato troppo. Credo sia stata una buona scelta arrivare un po’ prima per darmi più tempo di adattarmi alla terra e anche alle condizioni indoor qui. Quindi sì, penso che nel complesso sia stata una buona decisione“.

Non soltanto la parte agonistica, ma anche altri aspetti interessanti al di fuori del campo da gioco, come la creazione della sua società Coco Gauff Enterprises: “Era importante per me creare qualcosa che mi permettesse di avere successo anche fuori dal campo, visto che ho tante passioni. Ci sono molte cose che voglio fare. Non posso ancora parlarne troppo, ma sicuramente voglio partire con il lato filantropico, costruendo la mia fondazione e restituendo qualcosa“.