MotoGP, Francesco Bagnaia: “Nella Sprint Race ho un limite”

Un sabato da dimenticare per Francesco Bagnaia a Lusail (Qatar), tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Le aspettative di Pecco erano decisamente diverse, visto anche il feeling dimostrato nel corso delle pre-qualifiche. La caduta, però, nella Q2 è andata a complicare oltremodo i piani al piemontese, iniziando la Sprint Race odierna in undicesima posizione.

Poi si è palesato un limite di cui Bagnaia ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Nelle gare Sprint non riesco a superare, non so perché. Quando freno l’anteriore ha tanto bloccaggio e non riesco ad essere efficace. L’unica differenza è il serbatoio che ovviamente è meno pieno. Sono partito bene e ho avuto un buon primo giro, ma poi ho subito dei sorpassi e ci ho messo un po’ a riprendere il ritmo“.

Il centauro italiano ha poi spiegato la dinamica del suo incidente nelle qualifiche: “Non sono entrato tanto più forte, ma con un angolo diverso. Quando il posteriore ha concluso la derapata ha caricato sull’anteriore che mi si è chiuso. Nel primo tentativo ho avuto un problema (di gomme, ndr.) e dunque forse avrei dovuto essere un po’ più cauto, ma è anche vero che se non ci provo in quel momento non ci provo mai“.

E analizzando la situazione: “Senza caduta partendo davanti non avrei vinto, ma credo che il terzo posto sarebbe stato possibile vedendo il passo gara. I primi due hanno girato come mi aspettavo, dal terzo al sesto sono stati lenti. In gara ho sensazioni migliori per domani“.