Moto2: Gonzalez domina le qualifiche e vola in pole, male gli italiani

Sul circuito di Lusail si sono appena concluse le qualifiche della Moto2, valide per il Gran Premio del Qatar che verrà disputato domani. Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) si conferma il più veloce conquistando la pole position con il crono di 1.56.301. Lo spagnolo domani vorrà riprendersi la leadership della classifica persa in America.

Secondo posto per Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team) con un ritardo di 0.168. Il britannico, in testa alla classifica piloti, si riscatta dopo delle prove non esaltanti e domani darà sicuramente battaglia al suo diretto avversario. Terza posizione per Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego) che, con la sua Kalex ha siglato il tempo di 1.56.593 completando la prima fila.

Quarta piazza per Albert Arenas (ITALJET Gresini Moto2) con un distacco di 0.323 dal primo. Subito dietro Daniel Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team), terzo nelle FP2. Lo spagnolo ha anticipato l’olandese Zonta VD Goorbergh (RW-Idrofoglia Racing Team) che partirà in sesta casella chiudendo la seconda fila. Settimo posto per Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo).

Molto male gli italiani con Celestino Vietti (Boscoscuro Team HDR Heidrun) che partirà in 14esima posizione. Il centauro italiano stava disputando un ottimo ultimo giro ma ha dovuto rallentare a causa della caduta di Mario Aji. Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) si è fermato in Q1 e scatterà dalla 22esima posizione.