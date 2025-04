Giro delle Fiandre 2025: il borsino dei favoriti. Battaglia tra Pogacar e van der Poel

Siamo alla vigilia di quella che da tanti è considerata la corsa più attesa dell’anno. Domani appuntamento con la seconda Monumento della stagione: al via il Giro delle Fiandre. A sfidarsi tante delle stelle del ciclismo internazionale sui durissimi muri con pavé fiamminghi, ma l’attesa è tutta per una sfida unica.

Ad affrontarsi nel testa a testa, che sarà da rivincita dopo la Milano-Sanremo, ovviamente Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel. Lo sloveno nel 2023 ha distrutto gli avversari in Belgio e deve riscattare la delusione della Classicissima, davanti si trova però la stella dell’Alpecin-Deceuninck che sembra avere la condizione dei giorni migliori e va a caccia del poker.

La gara sarà incentrata su loro, ma occhio al terzo incomodo: Mads Pedersen vuole la prima Monumento della carriera ed ha dimostrato alla Gand-Wevelgem di avere la gamba giusta per provarci. In casa Italia la speranza è ovviamente Filippo Ganna, più per un piazzamento che per la vittoria, mentre può insidiare i big Neilson Powless, vincitore alla Dwars door Vlaanderen. Occhio alla Visma | Lease a Bike che proverà a scombinare le carte con Matteo Jorgenson e Wout van Aert.

BORSINO FAVORITI GIRO DELLE FIANDRE 2025

***** Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel

**** Mads Pedersen

*** Filippo Ganna, Neilson Powless

** Matteo Jorgenson, Wout van Aert, Stefan Kueng

* Jasper Stuyven, Magnus Sheffield, Tim Wellens