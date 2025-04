Longo Borghini dopo il trionfo: “Ero affamata di vittoria, è una rivincita dopo la Milano-Sanremo”

Un trionfo che sa di riscatto. Una meravigliosa Elisa Longo Borghini ha vinto l’edizione 2025 di Attraverso le Fiandre, iconica corsa di ciclismo femminile con partenza ed arrivo a Waregem. Una prestazione semplicemente magistrale per l’atleta in forza alla UAE Team ADQ, capace di arrivare in solitaria al traguardo con la bellezza di ventinove secondi di vantaggio sulle inseguitrici dopo aver attraversato, sempre in fuga, 30 dei 128 km previsti dal percorso. Al secondo posto si è piazzata in volata la detentrice del titolo iridato Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime), mentre l’altra azzurra, Elisa Balsamo (Lidl-Trek) si è accomodata sul gradino più basso del podio.

Enorme la soddisfazione della nativa di Ornavasso che, con oggi, ha raggiunto il significativo traguardo di 50 vittorie in carriera. Una giusta ricompensa dopo il rammarico della Milano-Sanremo, come confermato dalla diretta interessata nelle dichiarazioni in zona mista:

“È stata più una rivincita sulla Milano-Sanremo, dove mi hanno raggiunto a 150 metri dal traguardo – ha detto Longo Borghuni ai media – Ero molto affamata di vittoria qui. Volevo davvero dimostrare di essere forte. C’è stata un po’ di frustrazione nelle ultime settimane e devo ringraziare il mio allenatore che mi tiene sempre calma. È sempre bello vincere con il tricolore e la maglia degli Emirati Arabi Uniti“.

Successivamente, la ciclista ha analizzato più nel dettaglio la sua performance: “Speravo che la corsa si accendesse sul Knokteberg ma nessuna sembrava voler attaccare poi, in cima Reusser è partita; pensavo che qualcuna andasse velocemente a chiudere ma poi mi sono trovata sola e sul pavé ho attaccato – ha sottolineato l’atleta nelle parole riportate da Tuttobiciweb – Ho guardato un paio di volte alle mie spalle per capire come fosse davvero la situazione e poi sono andata a tutta fino al traguardo, sono riuscita a vincere, ero venuta qui con questo obiettivo”.

Domenica ci sarà il Fiandre, ma Longo Borghini ha già detto di non volerci pensare troppo. Adesso è solo il momento di godersi l’impresa.