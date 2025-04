Giro delle Fiandre femminile 2025: Elisa Longo Borghini sogna il tris

Cresce sempre di più l’attesa per il Giro delle Fiandre 2025. Domenica, oltre a quella maschile, si correrà anche la gara femminile ed in casa Italia si sogna in grande con Elisa Longo Borghini, che va a caccia del tris dopo il trionfo dell’anno scorso e quello del 2015. La capitana della UAE Team ADQ si presenta con grandissimi ambizioni ad una corsa da sempre molto amata e soprattutto con uno stato di forma eccezionale, come mostrato all’Attraverso le Fiandre di qualche giorno fa, con una splendida vittoria in solitaria.

Il percorso femminile è più corto di quello maschile, ma non mancheranno le principali difficoltà che incontreranno anche gli uomini. Saranno ben tredici i muri che le ragazze dovranno affrontare (con il finale di Oude Kwaremont e Paterberg), oltre a 6 settori di pavé che possono cambiare la corsa da un momento all’altro. Saranno in totale 169 chilometri con partenza e arrivo sempre da Oudenaarde.

Non mancano le avversarie per Elisa Longo Borghini, praticamente tutte nella super formazione della SD Worx-Protime. Infatti la belga Lotte Kopecky punta a prendersi quella vittoria sfuggita mercoledì, ma attenzione anche all’olandese Lorena Wiebes, vincitrice della Milano-Sanremo. Fari puntati anche sull’olandese Anna Van Der Breggen, campionessa straordinaria, che ha vinto tutto in carriera e ha fatto il suo ritorno proprio quest’anno dopo essersi ritirata e dopo aver fatto anche la DS. C’è davvero grande curiosità su quello che potrà fare in corsa.

Attenzione anche alla polacca Katarzyna Niewiadoma, oltre alla sempre presente Marianne Vos e alla connazionale Puck Pieterse, che ben si è messa in luce due giorni fa. In casa Italia ovviamente tutta l’attesa è per Longo Borghini, con le altre connazionali che sembrano essere un po’ distanziate dalle posizioni di vertice. Proveranno sicuramente ad essere protagoniste nella corsa Silvia Persico, magari proprio in appoggio della sua capitana, e poi si spera in un guizzo di Marta Cavalli.