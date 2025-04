Giro delle Fiandre 2025: il percorso ai raggi X e tutti i Muri. Oude Kwaremont e Paterberg decisivi

Cambia la sede di partenza, con l’alternanza solita di anno in anno, ma non la sostanza: si scatterà da Brugge, si arriva a Oudenaarde. Tutto pronto per una nuova edizione, la numero 109, del Giro delle Fiandre: in programma domenica la Ronde, andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso e tutti i muri da percorrere.

PERCORSO GIRO DELLE FIANDRE 2025

269 chilometri, dei quali i primi 120 completamente pianeggianti (non senza insidie legate alla strada). La prima ascesa è la più nota: l’Oude Kwaremont, da affrontare poi altre due volte. Oltre ai sedici muri, occhio anche ai sette settori di pavé inseriti nel percorso. La fase decisiva sarà però ovviamente quella finale: l’accoppiata con il già citato Kwaremont (1500 metri con un tratto con le pietre durissimo) e Paterberg (breve, ma con pendenze che vanno oltre il 20%) sarà fondamentale. Ultimo scollinamento a circa quindici chilometri dall’arrivo.

ALTIMETRIA

TUTTI I MURI