A che ora la F1 su TV8, GP Giappone 2025: programma gara in chiaro

Riscattare la doppia squalifica rimediata in Cina e fare bene sia con il britannico Lewis Hamilton che con il monegasco Charles Leclerc: la Ferrari deve risalire la china ed accorciare in classifica, sia sulla McLaren tra i costruttori che sul britannico Lando Norris tra i piloti, nella gara in Giappone.

Per la Scuderia di Maranello sono questi gli obiettivi da perseguire domani, domenica 6 aprile, alle ore 07.00 italiane, nella gara del GP della Giappone: il terzo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul tracciato di Suzuka, e sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

La diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW: non sono previste, invece, né la diretta tv in chiaro, né la diretta streaming gratuita. OA Sport vi fornirà la diretta live testuale, mentre la differita della gara sarà fruibile dalle ore 13.55 in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

CALENDARIO GP GIAPPONE F1 2025

Domenica 6 aprile

07.00 F1, GP Giappone: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita 13.55 TV8, tv8.it

