Ordine d’arrivo F1, GP Giappone 2025: Verstappen precede le McLaren, che Antonelli! Ferrari non pervenuta

Calato il sipario sul GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Suzuka, abbiamo assistito a una gara in cui i piloti hanno dovuto fare i conti con le basse temperature e una pista con chiazze di umido che hanno reso non poco insidiosa la guida.

Un tracciato molto complicato quello nipponico, che ha richiesto efficienza aerodinamica e anche un grip meccanico in uscita dalle curve lente. Ci si presentava alla gara con la pole-position dell’olandese Max Verstappen, autore di un’autentica magia ieri nelle qualifiche.

Il quattro-volte iridato ha dato un saggio delle sue qualità, precedendo le due McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri. Ci si chiedeva se l’oranje sarebbe riuscito a tenersi alle spalle le vetture di Woking, sulla carta, più veloci della Red Bull. In tutto questo, le Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton erano attese a una gara complicata.

Missione compiuta per Max, che in maniera regale si è imposto per la quarta volta consecutiva in Giappone, davanti alle due McLaren di Norris e di Piastri. Una nuova firma d’autore dell’olandese. A completare la top-5 sono stati Charles Leclerc (Ferrari) e la Mercedes di George Russell. Sesto un ottimo Kimi Antonelli, davanti all’altra Rossa di Hamilton.

RISULTATI E CLASSIFICA GP GIAPPONE F1 2025

1 Max Verstappen Red Bull Racing

2 Lando Norris McLaren +1.423

3 Oscar Piastri McLaren +2.129

4 Charles Leclerc Ferrari +16.097

5 George Russell Mercedes +17.362

6 Kimi Antonelli Mercedes +18.671

7 Lewis Hamilton Ferrari +29.182

8 Isack Hadjar Racing Bulls +37.134

9 Alexander Albon Williams +40.367

10 Oliver Bearman Haas F1 Team +54.529

11 Fernando Alonso Aston Martin +57.333

12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +58.401

13 Pierre Gasly Alpine +62.122

14 Carlos Sainz Williams +74.374

15 Jack Doohan Alpine +81.332

16 Nico Hulkenberg Kick Sauber +81.958

17 Liam Lawson Racing Bulls +82.340

18 Esteban Ocon Haas F1 Team +83.241

19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +83.561

20 Lance Stroll Aston Martin 1 L