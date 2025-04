F1 su TV8 oggi, GP Giappone 2025: orario gara, quando la differita in chiaro

Il Gran Premio del Giappone 2025 di F1 si disputerà nella mattinata italiana di domenica 6 aprile. Sarà la trentanovesima edizione iridata dell’appuntamento. Solamente la seconda, però, a disputarsi in primavera dopo lo spostamento deciso per opportunità logistiche e metereologiche.

Il Suzuka Circuit è stato edificato nel 1962 e ha ospitato il suo primo GP nel 1987. La pista, progettata dall’architetto olandese John Hugenholtz, misura 5.807 metri e ha un disegno dalla caratteristica forma a otto. Si tratta dell’unico tracciato a esserne dotato nel panorama del Circus!

Tanti i punti iconografici, d’altronde si tratta di un luogo dove è stata scritta a più riprese la storia della Formula 1, sin dalle primissime edizioni. Vanno menzionati soprattutto il complesso delle “S”, la Spoon Curve e il Casio Triangle.

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 6 aprile

Ore 13.55 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

GUIDA TV GP GIAPPONE F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio del Giappone.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Suzuka. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento nipponico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio del Giappone, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

GP GIAPPONE 2025 F1 IN DIRETTA

Domenica 6 aprile (orari italiani)

Ore 7.00 F1, Gara (53 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).