LIVE Darderi-Kopriva, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: attenzione al ceco che ha eliminato Sonego

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell’ATP 250 di Marrakech (MAR) tra Luciano Darderi e Vit Kopriva, si gioca per sfidare in semifinale Carballes Baena o Borges.

Partita che si è giocata la scorsa domenica, quando si assegnò il titolo del ricco Challenger di Napoli. La pioggia aveva costretto a disputare semifinale e finale nello stesso giorno ai contendenti, che si diedero battaglia fino al tie-break decisivo che premiò il ceco. Oggi, l’azzurro vuole prendersi la rivincita e accedere per la seconda volta in carriera in semifinale in un ATP 250.

Vincendo, l’italo-argentino tornerebbe molto vicino alla top 50, per la precisione in 55^ posizione ma ad appena 50 punti di distanza. Per ora, l’azzurro è stabile, ricordando che la passata stagione si superò in questo periodo dell’anno e che quindi anche vincendo il torneo non avrebbe un balzo così marcato. Tuttavia, in questi tre mesi di terra battuta, Darderi può tornare anche a ricalcare il suo best ranking, che raggiunse a giugno 2024 issandosi al 32° posto.

Inutile sottolineare il dispiacere per Lorenzo Sonego, che ha rimontato dall’1-5 nel secondo set e ha forzato il parziale decisivo, salvo cedere per 6-4. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell’ATP 250 di Marrakech tra Luciano Darderi e Vit Kopriva. Si parte come 2° match dalle 13, dopo Carballes-Borges. Vi aspettiamo!