LIVE Bellucci-Griekspoor, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: si alza l’asticella, serve un’impresa

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Mattia Bellucci e Tallon Griekspoor, valida per i quarti di finale dell’ATP 250 di Marrakech (MAR) che designerà il rivale della sfida tra Muller e Majchrzak.

Azzurro che ha dato ottimi segnali nei primi due incontri sulla terra battuta in questa stagione 2025 molto importante per lui, in cui ha fatto breccia nel tennis che conta. I 50 punti ottenuti fin qui l’hanno portato fino alla 65^ posizione virtuale della classifica ATP, dandogli la chance con un altro successo e altri 50 punti in cascina di issarsi fino al 61° posto mondiale, che rappresenterebbe il suo best ranking.

Di fronte c’è l’ostico olandese Tallon Griekspoor, vecchia conoscenza di Sinner e dei ragazzi italiani. Nella giornata di ieri ha avuto bisogno di quasi tre ore di gioco per prevalere sul redivivo iberico Pablo Carreno Busta, in una partita in cui i servizi l’hanno fatta da padrone. E’ presumibile che oggi la sceneggiatura possa essere la stessa, con l’azzurro che è parso in grande spolvero nei primi due turni, non concedendo mai il servizio più di una volta per match.

L’equilibrio non dovrebbe mancare! Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del quarto di finale dell’ATP 250 di Marrakech tra Mattia Bellucci e Tallon Griekspoor, partita che si giocherà per 3^ dalle ore 13, dopo Carballes-Borges e Kopriva-Darderi. Vi aspettiamo!