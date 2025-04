Luciano Darderi piega in rimonta Hugo Gaston e approda ai quarti di finale a Marrakech

Dopo Mattia Bellucci anche Luciano Darderi ha centrato l’obiettivo dei quarti di finale a Marrakech. Sulla terra rossa marocchina, l’italo-argentino (n.57 del mondo) ha sconfitto in rimonta il francese Hugo Gaston (n.84 del mondo) col punteggio di 2-6 6-2 6-3 in 1 ora e 52 minuti di partita. Un match iniziato male da Darderi, molto nervoso e particolarmente falloso. Bravo però a ritrovarsi dal secondo set e a far valere la maggior potenza. Nel prossimo turno ci sarà sul suo cammino il vincente del confronto tra Lorenzo Sonego e il ceco Vit Kopriva, quest’ultimo vittorioso contro il nostro portacolori nella recente finale del Challenger di Napoli.

Nel primo set l’italo-argentino soffre le variazioni di ritmo del suo avversario. Dopo uno scambio di “cortesie” nel primo e secondo game, il francese prende il largo, mettendo in mostra le sue straordinarie doti difensive e provocando gli errori di Luciano. Il n.57 del mondo, preso dalla frustrazione, va in rottura prolungata, subendo un parziale di quattro giochi a zero e perdendo la frazione sul 6-2.

Nel secondo set il 23enne nativo di Villa Gesell eleva i giri del motore, iniziando a giocare con maggior raziocino e non solo di puro ardore. Dopo aver mancato tre palle break nel secondo gioco, nel quarto c’è lo strappo. Luciano scioglie il braccio e il maggior peso di palla rispetto a Gaston si vede tutto, al punto che il transalpino è costretto a cedere nuovamente il turno alla battuta nell’ottavo game. Conclusione: 6-2 per l’azzurro.

Nel terzo set è Darderi ad avere il pallino del gioco in mano e il francese non può fare altro che difendersi da fondo. Il break c’è nel quarto game con alcuni colpi di rara potenza che piegano la resistenza di Gaston. Il n.84 ATP ha la forza di cancellare nell’ottavo gioco bene cinque palle match e altre due nel successivo, prima di capitolare all’ottava sul 6-3.

Andando a leggere le statistiche, l’azzurro ha concluso con 24 vincenti e 36 errori gratuiti rispetto ai 26 winners e 31 errori non forzati di Gaston. Luciano, però, è stato più incisivo come prime di servizio in campo (60%), da cui ha ottenuto il 70% dei quindici e inoltre va considerato il 54% dei punti vinti sulla seconda in battuta del transalpino.