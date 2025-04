Chi è il prossimo avversario di Mattia Bellucci a Marrakech? Testa di serie numero 1, sfida inedita

Mattia Bellucci affronterà Tallon Griekspoor ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Marrakech: il tennista italiano se la dovrà vedere con la testa di serie numero 1 del tabellone sulla terra rossa della località marocchina. Dopo aver regolato il russo Pavel Kotov e il francese Pierre-Hugues Herbert, l’azzurro è atteso da un incontro decisamente impegnativo contro il sempre ostico olandese, che al suo debutto in terra africana ha battuto lo spagnolo Pablo Carreno Busta al terzo set.

Il 28enne si è spinto fino ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells (vinse il set d’apertura contro il danese Holger Rune, dopo aver eliminato il tedesco Alexander Zverev al secondo turno) e all’ATP 500 di Dubai raggiunse il penultimo atto (ko con il greco Stefanos Tsitsipas). Nel corso di questa stagione Griekspoor ha anche saputo battere Matteo Berrettini (ai sedicesimi dell’ATP 500 di Rotterdam), venendo poi sconfitto dal romano a Doha.

Il suo rendimento in questa annata agonistica è più che positivo e al momento è il numero 37 del mondo (virtualmente 36mo nel ranking ATP). Si tratta dunque di un ostacolo complicato per il numero 71 della graduatoria internazionale (65mo virtuale), che però ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà l’olandese e puntare alla semifinale. Non ci sono precedenti tra il 23enne e Griekspoor.