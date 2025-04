LIVE Danimarca-Italia, Nations League calcio femminile in DIRETTA: serve una reazione d’orgoglio dopo 2 sconfitte di fila

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Danimarca Italia di calcio femminile, partita di Nations League che inaugura la fase di ritorno dei gironi.

La sortita in Scandinavia della formazione allenata da Soncin è iniziata venerdì scorso in Svezia (match conclusosi con la vittoria al 95′ delle padrone di casa con gol di Severini e Cambiaghi tra le italiane) e si concluderà questa sera a Herning, in Danimarca. L’incontro non è fondamentale, di più. Le azzurre si presentano al 3° posto con 3 punti e i precedenti non sono dei migliori in terra danese: 1 solo pareggio nei 6 match disputati. Una vittoria permetterebbe alla nazionale italiana di andarsi a giocare il 2° posto contro il Galles. D’obbligo, dunque, una vittoria per riagganciare le scandinave al 2° posto e andarsi a giocare la seconda piazza nelle due partite successive.

Per mantenersi in Lega A, infatti, senza spareggi o playoff, cosa che spetterebbe alle terze classificate di ciascun girone, bisogna classificarsi al 2° posto. Retrocessione diretta, invece, per le ultime dei gruppi. Tuttavia, nonostante i risultati negativi, l’11 femminile ha dimostrato di essere più coesa e compatta che mai e di saper giocare un calcio sia offensivo che ben organizzato. In Svezia le azzurre hanno saputo soffrire e riattaccare ed è mancata solamente un po’ di malizia nel finale.

Ecco le convocate per la sfida con la Danimarca:

Portieri: Rachele Baldi, Camilla Forcinella, Laura Giuliani, Margot Shore; Difensori: Valentina Bergamaschi, Lisa Boattin, Lucia Di Guglielmo, Federica D’Auria, Maria Luisa Filangeri, Elena Linari, Elisabetta Oliviero, Julie Piga, Cecilia Salvai, Angelica Soffia; Centrocampiste: Arianna Caruso, Manuela Giugliano, Eleonora Goldoni, Marta Pandini, Eva Schatzer, Annamaria Serturini, Emma Severini, Flaminia Simonetti; Attaccanti: Agnese Bonfantini, Michela Cambiaghi, Sofia Cantore, Cristiana Girelli, Martina Piemonte.

Il calcio d'inizio è fissato per le 18:00.