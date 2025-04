Calcio femminile, Italia in cerca del successo in Danimarca: tre punti fondamentali per continuare a crederci in Nations League

La Nazionale italiana di calcio femminile deve dimenticare l’esito amaro della sfida contro la Svezia e ripartire in vista del quarto incontro del Gruppo 4 di Nations League di calcio femminile. A Herning, le azzurre affronteranno le padrone di casa della Danimarca e sarà un confronto importantissimo per continuare a credere all’obiettivo permanenza nella Lega A di Nations League.

Centrare la prima storica vittoria in casa delle danesi – dove nei sei precedenti è stato raccolto un solo pareggio – permetterebbe alla compagine tricolore di agganciarle al secondo posto del girone. L’obiettivo della squadra di Andrea Soncin è esattamente questo, nella consapevolezza che senza i tre punti la rincorsa ai primi due piazzamenti del raggruppamento si farebbe decisamente in salita.

Confermare la permanenza nella Lega A citata è in funzione delle qualificazioni europee al Mondiale del 2027. “Sappiamo bene tutte noi quanto sia fondamentale la partita che ci aspetta, ma sappiamo anche di essere forti quindi non dobbiamo avere pressioni o paure. Ci stiamo preparando con la massima attenzione, concentrandoci con l’aiuto di tutto lo staff anche su come poter evitare alcune situazioni dove loro sono brave”, ha dichiarato Annamaria Serturini.

Azzurre che cercheranno di non ripetere gli stessi errori, viste le sconfitte negli ultimi minuti contro le danesi a La Spezia e in terra svedese. “Siamo riuscite a mettere in grande difficoltà le svedesi sul proprio campo, facendo vedere a tutti il nostro valore con al Danimarca dovremo cercare di essere più ciniche quando ci capitano le occasioni e più scaltre nella fase finale del match. Ma l’unità e la connessione che si respira nel gruppo, staff compreso, è incredibile: ci alleniamo con il sorriso e questo ci fa vivere al meglio ogni momento e ogni partita“, ha aggiunto Serturini.